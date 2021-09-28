"Евросолидарнисть" пошла в НАБУ, ГБР и ОГП из-за закона об олигархах

Фракция "Европейская солидарность" подала заявления в НАБУ, ОГП и ГБР за якобы совершение уголовного преступления при голосовании за закон об олигархах, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил на брифинге сопредседатель фракции Европейская солидарность в Верховной Раде Артур Герасимов.

"То, что состоялось, это не просто нарушение регламента. Произошло уголовное действие, поступок, преступление, которым был нанесен очень серьезный удар по парламентаризму", - сказал он.

В "ЕС" считают, что закон опасен, так как дает право президенту Владимиру Зеленскому через СНБО определять неугодного политика олигархом.

Таким образом, считают в "ЕС", Зеленский пытается взять под контроль 4 ветвь власти - СМИ.