Посол Франции, отозванный из-за скандала с подлодками, возвращается в США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол Франции, которого отозвали из-за скандала с подлодками, возвращается в Соединенные Штаты. Французский дипломат вернется в Вашингтон в среду, 29 сентября, сообщает РБК-Украина.

"Посол Франции в Вашингтоне вернется туда завтра с четким мандатом на проведение дискуссий, чтобы установить условия новых обязательств" , - заявил французский президент.

Он также добавил, что Париж не намерен менять стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Макрон сообщил, что намерен в октябре обсудить с президентом США Джо Байденом дальнейшие отношения между странами.

"На основе этого обмена мнениями, который состоится в ближайшие недели, в середине октября мы снова поговорим с президентом Байденом, чтобы создать условия для такого повторного взаимодействия" , - добавил президент.

16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала оборонный контракт с Францией.

Автор: Валерия Полищук