Экс-премьер заявил об угрозе для отопительного сезона

Украина сегодня не готова к началу отопительного сезона, запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) меньше, чем были в предыдущие годы, сообщает Украина 24.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Вечером" экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Относительно подготовки Украины к зиме - во-первых, у нас газохранилища только на 60% заполнены. У нас, если мне память не изменяет, 18,8 млрд кубометров. Это почти на 1 млрд меньше, чем я передавал в августе 2019 года" , - сказал экс-премьер.

Гройсман также отметил, что цены на газ сейчас взлетели, "и это было абсолютно прогнозируемо".