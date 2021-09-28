Экс-премьер заявил об угрозе для отопительного сезона
Украина сегодня не готова к началу отопительного сезона, запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) меньше, чем были в предыдущие годы, сообщает Украина 24.
Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Вечером" экс-премьер-министр Владимир Гройсман.
"Относительно подготовки Украины к зиме - во-первых, у нас газохранилища только на 60% заполнены. У нас, если мне память не изменяет, 18,8 млрд кубометров. Это почти на 1 млрд меньше, чем я передавал в августе 2019 года", - сказал экс-премьер.
Гройсман также отметил, что цены на газ сейчас взлетели, "и это было абсолютно прогнозируемо".
"Газ надо было покупать, когда он стоил в 4-5 раз дешевле. Это было летом. Все это понимают, что к началу отопительного сезона должно быть определенное количество украинского газа, который принадлежит "Нафтогазу", а не только частным компаниям, которые хранят газ в хранилищах. Для того, чтобы его можно было поднять, когда идут пиковые нагрузки по холоду. Я считаю, что сегодня мы очень неподготовленные к началу отопительного сезона из-за заготовки газа", - подчеркнул он.