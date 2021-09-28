"Голос" наказал депутата за сотрудничество с Офисом президента

В свою очередь, на странице депутатского объединения "Справедливость" в ответ на это появилось заявление, что руководство "Голоса" начало рейдерство львовской ячейки.

"Похожие шаги уже были осуществлены в других ячейках для того, чтобы "слить" места в территориальных избирательных комиссиях под другие партии" , - говорится в сообщении, при этом приводятся примеры таких "сливов" квот "Голоса" в разных областях и городах Украины.