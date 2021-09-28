Притула заявил о создании собственной партии под выборы-2024
Шоумен, ведущий "Нового канала" и бывший член партии "Голос" Сергей Притула заявил, что создает политическую партию, сообщает Деловая столица.
Об этом он сказал в эфире "24 канала".
Политсила на этапе формирования, поэтому ее название он обещает раскрыть позже.
"Это однозначно будет не виртуальная история. Но и спешить с приобретением субъектности я не буду", — сказал Притула.
Партия будет участвовать в парламентских выборах, которые должны пройти осенью 2024:
"В первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания".
"Институционально парламент не давал поиздеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был "тем" институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче", — пояснил Притула.