Притула заявил о создании собственной партии под выборы-2024

Шоумен, ведущий "Нового канала" и бывший член партии "Голос" Сергей Притула заявил, что создает политическую партию, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Политсила на этапе формирования, поэтому ее название он обещает раскрыть позже.

"Это однозначно будет не виртуальная история. Но и спешить с приобретением субъектности я не буду" , — сказал Притула.

Партия будет участвовать в парламентских выборах, которые должны пройти осенью 2024:

"В первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания".