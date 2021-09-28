Франция и Греция заключили оборонную сделку на 3,5 млрд долларов

Франция и Греция объявили о заключении оборонной сделки на сумму 3,5 млрд долларов, включая решение Афин приобрести три французских военных корабля в рамках стратегии по укреплению обороноспособности в Восточном Средиземноморье на фоне повторяющихся напряженных отношений с Турцией, сообщает РБК-Украина.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявили о стратегическом партнерстве в области обороны и безопасности на совместной пресс-конференции в Париже.

"Это партнерство выражает нашу волю к расширению и интенсификации сотрудничества в сфере обороны и безопасности на основе наших взаимных интересов" , - сказал Макрон.

Так, Греция приобретет три французских фрегата, которые будут построены оборонным подрядчиком Naval Group в Лорьяне, на западе Франции. Сделка включает опцион на приобретение четвертого фрегата.

Мицотакис сказал, что его решение исходит из национальной мотивации, но имеет и европейский мотив, поскольку пакт Афин и Парижа укрепляет общую оборонную промышленность.

"Греция и Франция сегодня делают смелый первый шаг к европейской стратегической автономии" , - добавил Мицотакис, отметив, что это прокладывает путь к Европе, которая сможет защищать свои интересы в Средиземноморье, на Ближнем Востоке.

Автор: Валерия Полищук