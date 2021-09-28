Члена городского совета Гааги обвинили в подготовке убийства премьера
Члена городского совета Гааги Арнуда ван Дорна арестовали по подозрению в организации покушения на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сообщает Лента.Ру.
Голландская полиция обвинила мужчину в «подозрительном поведении» в ходе прогулки по району, где на тот момент находился премьер. По информации следствия, ван Дорн пытался получить информацию, которая могла бы помочь в подготовке и реализации планов по убийству политика.
Адвокат задержанного Анис Буманиаль объяснила подозрительные действия ван Дорна чувством страха.
"Не было разумных доказательств вины, и моего клиента не следовало арестовывать. Неважно, касается ли это Рютте или кого-то еще", — заключила она.
Ранее сообщалось, что охрану Рютте усилили после сообщений о том, что политик может стать целью нападений преступных группировок. Голландские спецслужбы активизировали меры по обеспечению безопасности министра после задержания членов экстремистской организации, готовивших теракт.