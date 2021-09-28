Члена городского совета Гааги обвинили в подготовке убийства премьера

Члена городского совета Гааги Арнуда ван Дорна арестовали по подозрению в организации покушения на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сообщает Лента.Ру.

Голландская полиция обвинила мужчину в «подозрительном поведении» в ходе прогулки по району, где на тот момент находился премьер. По информации следствия, ван Дорн пытался получить информацию, которая могла бы помочь в подготовке и реализации планов по убийству политика.

Адвокат задержанного Анис Буманиаль объяснила подозрительные действия ван Дорна чувством страха.

"Не было разумных доказательств вины, и моего клиента не следовало арестовывать. Неважно, касается ли это Рютте или кого-то еще" , — заключила она.

Ранее сообщалось, что охрану Рютте усилили после сообщений о том, что политик может стать целью нападений преступных группировок. Голландские спецслужбы активизировали меры по обеспечению безопасности министра после задержания членов экстремистской организации, готовивших теракт.