Fozzy Group объявила о запуске "Банка Власный Рахунок"

Группа компаний Fozzy Group объявила о запуске мобильного "Банка Власний Рахунок", сообщает Интерфакс-Украина.

Банк работает под лицензией банка "Восток", который принадлежит ООО "Восток Капитал", акционеры которого – владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские.

Согласно условиям, банк предлагает клиентам кредитный лимит до 100 тыс. грн, бесплатное пополнение карты в "Сильпо" и почтовых отделениях Justin, накопительный счет с 7% годовых.

Новый банк также предлагает систему бонусов, которые начисляются за покупки. Их можно использовать при оплате в супермаркетах "Фора" и "Сильпо", и других магазинах Fozzy Group.

Как сообщалось, Fozzy Group запустила "Банк Власний Рахунок" в режиме тестирования в августе 2021 года.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь его магазинов превышала 1 млн кв. м. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.

Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июня 2021 года "Восток" занимал 20-е место (16,701 млрд грн) среди 73 действовавших банков.