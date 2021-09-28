Офис генпрокурора открыл производство против ГБР

Офис генерального прокурора начал производство относительно вероятного неисполнения решения суда Государственным бюро расследований. Об этом заявил заявитель по делу "вагнергейта", бывший нардеп Андрей Тетерук, сообщает Обозреватель.

Соответствующее сообщение от ОГПУ Тетерук получил 28 сентября. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 22 сентября, заявили в Офисе генпрокурора.

Как указано в выписке из ЕРДР, Офис выполняет решения следственного судьи Печерского районного суда. 16 сентября он обязал ОГПУ открыть производство относительно невыполнения следователем Центрального аппарата ГБР постановления следственного судьи Шевченковского районного суда от 22 июля.

Это постановление обязывало Бюро начать расследование возможной государственной измены со стороны представителей власти. Следователь ГБР якобы нарушил часть 2 статьи 382 Уголовного Кодекса "Невыполнение решения суда". Должностным лицам, которые совершили такое преступление, грозит лишение свободы сроком до 5 лет с запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет.

"Однако в ОГПУ не указали лицо, ответственное за ведение следствия по преступной бездеятельности ГБР" , – говорится в посте "Руху Опору Капітуляції".

Процессуальное руководство со стороны ОГПУ осуществляет прокурор Литвинюк, который и подписал сообщение об открытии производства.

"Рух Опору Капітуляції" заявил в в Facebook, что совместно с союзниками и гражданами в дальнейшем будет держать этот процесс под контролем.

"Общественное внимание и настойчивость позволяют добиваться прогресса в борьбе за честное расследование. Общество хочет выяснения правды и привлечения к ответственности причастных к преступлению должностных лиц, а также тех, кто их покрывает" , – сообщила организация.

Напомним, что 3 сентября Андрей Тетерук, Игорь Лапин и Юрий Гудименко подали в ОГПУ заявление о преступлении ГБР. По их мнению, Бюро игнорирует постановление Шевченковского районного суда от 22 июля, согласно которому должен начать расследование срыва задержания "вагнеровцев".

Офис генпрокурора проигнорировал заявление, потому 10 сентября заявители подали в Печерский районный суд жалобу на бездействие ОГП. 16 сентября суд обязал Офис открыть производство по неисполнение решения суда со стороны ГБР.