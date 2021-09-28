Украина и Румыния начали ежегодные военные учения в устье Дуная

Сегодня, 28 сентября, в городе Тулча (Румыния) на Дунае начались украинско-румынские военные учения "Риверайн-2021". В них принимают участие боевые катера и вертолеты, а также подразделения морской пехоты обеих стран, сообщает РБК-Украина.

В учениях "Риверайн-﻿2021" принимают участие более 15 катеров, вертолетов и подразделения морской пехоты и спецподразделения обеих стран, а также морской охраны Госпогранслужбы Украины и пограничной полиции Румынии.

В ВМС Украины отметили, что при переходе морем корабельная группа отработала ряд учебных мероприятий, включая прохождение кильватерным строем, подачу сигналов по стандартам НАТО, проверку связи, прохождение узких мест и тому подобное.

"Впереди военных моряков двух стран ожидает много совместных тренировок и мероприятий" , - добавили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Автор: Дмитрий Кузнецов