Украина и Румыния начали ежегодные военные учения в устье Дуная

Сегодня, 28 сентября, в городе Тулча (Румыния) на Дунае начались украинско-румынские военные учения "Риверайн-2021". В них принимают участие боевые катера и вертолеты, а также подразделения морской пехоты обеих стран, сообщает РБК-Украина.

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В учениях "Риверайн-﻿2021" принимают участие более 15 катеров, вертолетов и подразделения морской пехоты и спецподразделения обеих стран, а также морской охраны Госпогранслужбы Украины и пограничной полиции Румынии.

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В ВМС Украины отметили, что при переходе морем корабельная группа отработала ряд учебных мероприятий, включая прохождение кильватерным строем, подачу сигналов по стандартам НАТО, проверку связи, прохождение узких мест и тому подобное.

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"Впереди военных моряков двух стран ожидает много совместных тренировок и мероприятий", - добавили в пресс-службе.
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Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Автор: Дмитрий Кузнецов

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