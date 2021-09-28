В Кабмине заявили, что оснований повышать тарифы нет

Министр Кабинета министров Олег Немчинов уверяет, что никакого основания повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения нет, сообщает УНИАН.

"За формирование тарифов отвечает исключительно местная власть. Следовательно, высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений" , - написал Немчинов на своей Facebook-странице.

Он отметил, что НАК "Нафтогаз" предлагает как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды по всей стране "абсолютно доступные условия для получения газа".

Так, уточнил Немчинов, для бытовых потребителей действует годовое предложение цены газа 7,96 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.