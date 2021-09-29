В Нидерландах политика подозревают в подготовке убийства премьера

В Нидерландах правоохранители раскрыли заговор по подготовке убийства премьер-министра страны Марка Рютте. Полиция задержала одного из подозреваемых, а именно лидера партии Гаагского единства Арнуда ван Дорна, сообщает РБК-Украина.

По данным BBC правоохранители задержали ван Дорна 26 сентября, но на следующий день, после допроса его отпустили. Однако о задержании ван Дорна стало известно только 28 сентября.

Гаагская прокуратура подтвердила, что ван Дорна задерживали, а также отметила, что расследование подготовки покушения на премьера Рютте все еще продолжается. Правоохранители подозревают ван Дорна в том, что он пытался собрать информацию для подготовки покушения.

В то же время нидерландские СМИ сообщают, что за Рютте, который часто передвигается на велосипеде без сильной охраны, следили "разведчики", связанные с сетью наркоторговцев. После того как полиция узнала о готовящемся покушении, премьера страны начали усиленно охранять.

Автор: Дмитрий Левицкий