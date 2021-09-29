Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе

В воскресенье, 26 сентября, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб уроженец Харьковской области 49-летний Виктор Молостов, который проходил службу в рядах 54-й ОМБр ВСУ, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Сахновщинской территориальной общины Харьковской области.

"26 сентября во время выполнения боевой задачи в зоне проведения ООС погиб наш земляк — старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Молостов Виктор Михайлович. У Виктора Молостова остались жена и двое детей" , — говорится в сообщении.

Церемония прощания с погибшим бойцом состоится 29 сентября в 12:00 в с. Новоалександровка Сахновщинского поселкового совета.

Как сообщалось, 26 сентября в результате подрыва на неизвестном устройстве погиб один украинский военный и еще один получил ранение.