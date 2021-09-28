Во втoрник, 28 августа, вертoлет авиации МВД впервые привлекли для транспoртировки донoрского органа. Он оперативнo дoставил из Винницы в Киев сердце для переcадки 12-летней девoочке, котoрая могла умереть, если бы вoвремя не получила орган, сообщает Обозреватель.

Вертолет МВД, доставивший донорское сердце в Киев. Источник: mvs.gov.ua

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он отметил, что сердце 38-летнего винницкого донора, погиб﻿шего в результате несчастного случая, доставили в столицу всего за 50 минут, что спасло жизнь юной девочке.

"Только что закончилась операция по пересадке сердца 12-летней девочке, которая потеряла бы жизнь, если бы вовремя не доставили орган. Сердце уже бьется в ее груди! В рамках совместного с Минздравом проекта аэромедицинской эвакуации сегодня полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 из Винницы донорское сердце всего за 50 минут доставили в Киев " , – рассказал министр.

Врач-кардиохирург Борис Тодуров. Источник: mvs.gov.ua

Кроме этого, обе почки и печень от того же донора машинами МВД с сопровождением патрульной полиции срочно привезли в Киев для пересадки пациентам других больниц.

Почки уже сегодня получат девочки 12 и 17 лет, а печень пересадят еще одной 17-летней девушке, которая уже почти месяц находится в реанимации в критическом состоянии.

Во время операции по трансплантации сердца. Источник: mvs.gov.ua

По словам Монастырского, сейчас МВД работа﻿ет совместно с Минцифры и Комитетом ВРУ по вопросам здоровья нации над тем, чтобы каждый из 7 миллионов украинцев, зарегистрированных в приложении "Дія", мог за несколько нажатий на экран смартфона дать добровольное согласие на донорство.