ЦРУ отозвало своего резидента в Сербии из-за "гаванского синдрома"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отозвало из Сербии своего резидента. Поскольку у него выявили неврологические симптомы, которые считают проявлением "гаванского синдрома", сообщает РБК-Украина.

По данным издания The Wall Street Journal, инцидент стал одним из последних случаев, когда американские служащие за границей жаловались на проблемы со здоровьем.

"За последние 90 дней было нескольких других зафиксированных случаев " , - заявил профессор неврологии Джорджтаунского университета Джеймс Джордано.

По его словам, отчеты об этих случаях считаются достоверными, поскольку содержат "проверенные показатели здоровья" и были зафиксированы как в Соединенных Штатах, так и за границей.

Отметим, что гаванский синдром содержит ряд неврологических симптомов, включая головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей.

Автор: Валерия Полищук