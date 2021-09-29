Amazon показала своего первого робота для дома (видео)

Американская компания Amazon представила своего первого робота для дома Astro. Машина работает на технологии "умного дома" Alexa, сообщает УНИАН.

В заявлении компании говорится, что владельцы могут управлять роботом дистанционно, например, для проверки домашних животных, детей или безопасности в отсутствие хозяев.

Кроме того, робот способен автоматически "патрулировать" дом и уведомлять своих владельцев в случае обнаружения что-либо необычного. При этом ему можно запретить "входить" в определенные помещения.

А чтобы у Astro была своя индивидуальность, разработчики запрограммировали его на ряд движений и выражений экранного "лица".

Маленький робот оснащен камерой-перископом, которая выдвигается из его головы. Также у него есть подстаканник, но при желании для Astro можно докупить и другие девайсы: контейнер, тонометр и устройство, которое может даже кормить собак.

В продажу робот поступит в конце этого года и только в США. Первый ограниченный тираж будет стоить 1000 долларов, а цена последующих возрастет до 1500.