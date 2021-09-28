Youtube заблокировал российский канал RT, в РФ обещают санкции

Главный редактор Russia Today пропагандистка Симоньян сообщила, что администрация YouTube заблокировала канал немецкой редакции RT. Она угрожает санкциями России против Ютюба, а также ожидает закрытия в стране немецкого издания Deutsche Welle, сообщает Украинская правда.

"Ранее Люксембург отказал нам в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.

Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия.

Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютюбу", - написала Симоньян в Telegram.

Главная пропагандистка Кремля считает, что такой ответ Москва должна сделать "из самоуважения".

Напомним: 4 марта стало известно, что в Германии закрывают счета Russia Today i Ruptly.