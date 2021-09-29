Депутатов намеренно ввели в заблуждение - Разумков о законе об олигархах

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что во время рассмотрения закона об олигархах депутатов "намеренно ввели в заблуждение", сообщает УНИАН.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос о его отсутствии во время голосования за закон об олигархах, Разумков оценил происходившее в сессионном зале ВР, как "очень плохо".

"Ситуация вышла не то чтобы из-под контроля, она вышла из-под закона" , - сказал он.

На вопрос, что, по его мнению, было сделано не так во время рассмотрения и принятия закона, спикер напомнил, что одновременно было учтено несколько поправок, которые не согласуются между собой, создавая юридическую коллизию. Речь идет о том, какой орган – Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции или Совет нацбезопасности и обороны – принимает решение о признании лица олигархом.

"В связи с тем, что была применена для меня непонятная процедура, потому что объединили некоторые статьи регламента, которые между собой не сочетаются, которые противоречат другим статьям... Они провели то голосование, которое провели.

Причем я глубоко убежден, я об этом уже говорил коллегам, что, по моему мнению, депутатов намеренно ввели в заблуждение, поскольку что те, кто предложил эту процедуру, те, кто ставил ее на голосование, сами за нее не проголосовали" , - отметил Разумков.

На уточнение, имеет ли он в виду первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, глава парламента сказал:

"Я имею в виду и Руслана Алексеевича Стефанчука, и Федора Владимировича Вениславского, который был докладчиком по этому закону. И председательствующим был Стефанчук".

На вопрос, почему они, по мнению спикера, не проголосовали за закон, он сказал: "Я думаю, что понимая, что после этого будут последствия".

Разумков сообщил, что по ситуации вокруг этого закона представители оппозиции уже написали заявления в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Председатель ВР считает, что сложившаяся ситуация является "непрофессиональным подходом к подготовке и проведению этого вопроса".

"Я еще раз повторяю: я думаю, что депутатов ввели в заблуждение с процедурой рассмотрения... Если мы с вами говорим о том, что произошло, я уверен, что это произошло благодаря спешке. И я об этом предупреждал" , - добавил Разумков.

Он заверил, что сделает все зависящее от него, чтобы этот закон в "правильной редакции, которая была проголосована Верховной Радой, был издан от Верховной Рады и направлен президенту на подпись".