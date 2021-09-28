Разумков считает, что закон о деолигархизации нужно ветировать

Исправить юридическую коллизию, возникшую при голосовании за законопроект о деолигархизации, можно путем его ветирования со стороны президента Украины Владимира Зеленского и возвращения документа в Верховную Раду с предложениями главы государства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это можно исправить следующим образом – или это может быть вето президента, возвращение (законопроекта – ИФ) в Верховную Раду с предложениями. Тем более, что президент является автором этого законопроекта. Или закон может быть подписан, и после этого нужно будет вносить изменения в этот закон", – сказал Разумков в эфире телеканала "Наш" во вторник вечером.

Вместе с тем он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать этот законопроект согласно процедуре, предусмотренной статьей 131 Регламента.

"Его не нужно переголосовывать. Есть процедура, согласно статье 131-й, но она работает, если закон голосовался по Регламенту, согласно Конституции. Я как председатель Верховной Рады считаю, что был нарушен Регламент. Поэтому запускать 131-ю статью, переголосовать какие-то поправки – это будет неправильным. Во-вторых, у меня есть конфликт интересов, потому в законопроекте учтены мои поправки", – пояснил глава ВР.

Вместе с тем, Разумков проинформировал, Рада в ближайший пленарный вторник, 5 октября, планирует рассмотреть проекты постановлений, блокирующие подписание законопроекта о деолигархизации.

"Во вторник будут проголосованы постановления об отмене (законопроекта о деолигархизации – ИФ), которые фактически блокируют (подписание законопроекта спикером и президентом – ИФ). Я думаю, что их не поддержит Верховная Рада. Надеюсь, до этого времени комитет выдаст корректный текст, за который именно и голосовал парламент, без каких-либо манипуляций. Если это (рассмотрение "блокирующих" проектов постановлений – ИФ) произойдёт, в тот же день я подпишу закон и отправлю на подпись президенту. Как только он вернется или с вето, или с подписью президента, мы обязательно обнародуем его в "Голосе Украины" (после опубликования в этой парламентской газете закон вступает в силу – ИФ)", – пояснил спикер.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит спикера поставить на переголосование принятый накануне закон об олигархах №5599 в связи с возникшей юридической коллизией. Как объяснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой.

Согласно 398-й поправке, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни, олигархом принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

В то же время в 406-й поправке решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Как следует из электронного протокола, поправки 396 и 398 не были отдельно вынесены на голосование за их поддержку.

Председательствующий на пленарном заседании в четверг заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, ставя на голосование поправку 406, не назвал поправки 396 и 398 в числе автоматически отклонённых.

Законопроект №5599 во втором чтении рассматривали по специальной процедуре и вносили только 13 поправок, одобренных профильным комитетом (по вопросам нацбезопасности). Все остальные поправки считались автоматически отклонёнными, о чем каждый раз при голосовании сообщал Стефанчук.

Представители оппозиционных фракций, в частности "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Батькивщина", зарегистрировали 12 проектов постановлений относительно отмены решения Рады о принятии законопроекта о деолигархизации. Согласно Регламенту, спикер не может подписать принятый закон и передать его на подпись президенту до рассмотрения такого проекта постановления в зале заседаний.