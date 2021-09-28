Испания объявила один из Канарских островов зоной бедствия

Правительство Испании признало остров Ла-Пальма, который страдает от извержения вулкана, зоной бедствия. Таким образом, будет существенно увеличена финансовая поддержка региона, сообщает Деловая столица.

Правительство объявило о первом пакете финансовой помощи в размере 10,5 млн евро, который включает около 5 миллионов евро на покупку домов, а остальные — на приобретение мебели и предметов первой необходимости.

Лава стекает с западного склона вулкана в сторону моря с 19 сентября. Были разрушены почти 600 домов и банановых плантаций на Ла-Пальме. Тысячи людей были эвакуированы, а три прибрежные деревни были заблокированы в ожидании того, что лава после попадания в Атлантический океан выбросит токсичные газы.

Но власти не могут определить, где и когда расплавленная порода достигнет моря или как долго будет продолжаться извержение.