В Минске айтишник открыл огонь по силовикам, ворвавшимся в его квартиру

В Минске мужчина открыл стрельбу по силовикам, которые ворвались в его квартиру. Один из них получил смертельное ранение, сообщает УНИАН.

Мужчина выстрелил в одного из силовиков из охотничьего ружья. Тот получил смертельные ранения. Стрелка убили ответным огнем﻿.

По данным канала Nexta, убит 32-летний Андрей Юрьевич Зельцер. Он работал в IT-компании EPAM Systems.

В Комитете государственной безопасности Республики Беларусь сообщили, что инцидент произошел во время отработки адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

"В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен" , - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).