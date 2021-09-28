В Минске айтишник открыл огонь по силовикам, ворвавшимся в его квартиру
В Минске мужчина открыл стрельбу по силовикам, которые ворвались в его квартиру. Один из них получил смертельное ранение, сообщает УНИАН.
Мужчина выстрелил в одного из силовиков из охотничьего ружья. Тот получил смертельные ранения. Стрелка убили ответным огнем.
По данным канала Nexta, убит 32-летний Андрей Юрьевич Зельцер. Он работал в IT-компании EPAM Systems.
В Комитете государственной безопасности Республики Беларусь сообщили, что инцидент произошел во время отработки адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.
"В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).