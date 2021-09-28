Бойцам ООС разрешили открывать ответный огонь по боевикам
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный снял все ограничения по открытию огня. Отныне украинские защитники могут отвечать на огонь пророссийских боевиков без согласования с высшим руководством. Командиры на месте сами могут принимать решения в зависимости от ситуации, сообщает Обозреватель.
Об этом заявил военный журналист из 503 отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко, который вместе с другими военкорами и блогерами 28 сентября встретился с главнокомандующим ВСУ. Отмечается, что теперь командирам разрешено применять все доступное вооружение.
"Новая вводная – делать смерть врагам можно и нужно, решение об открытии принимает командир относительно всего доступного ему вооружения", – написал журналист.
Кроме того, главнокомандующий своим приказом лишил военных необходимости заполнять лишнюю документацию. Также Залужный сообщил, что ударные беспилотники Bayraktar "переехали со складов" и уже выполняют боевые задачи.
Во время встречи главнокомандующего с военкорами ему сообщили о подрыве БК в оккупантов.
"В результате имеем кучу жмуров запоребрикового происхождения", – отметил журналист.