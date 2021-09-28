Google объяснил удаление немецких каналов RT из YouTube

Как утверждает "Интерфакс-Украина﻿", YouTube удалил немецкие каналы Russia Today из-за нарушения правил в отношении неправдивой информации о COVID-19.

"У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео" , - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Google.