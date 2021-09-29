Путин и Эрдоган заключат "историческую сделку" в Сочи – эксперт

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут заключить "историческую сделку" на личной встрече в Сочи. Об этом заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал, сообщает Лента.Ру.

"Если лидерам не о чем заключать соглашение, то зачем такому политику как Эрдоган лично ехать в Сочи? Там уже явно что-то наметано. Мне кажется, речь идет о некой сделке. Сложно судить о ее масштабах, но я ожидаю чего-то достаточно крупного" , — предрек эксперт.

При этом Унал отметил, что жесткие высказывания в отношении статуса Крыма, сделанные Эрдоганом с трибуны Генассамблеи ООН, могут быть частью выстраивания переговорных позиций перед предстоящей встречей.

Политолог не исключил, что будущее соглашение между Турцией и Россией может включать некий компромисс по Сирии, поскольку в Анкаре растет осознание ошибочности существующей политики на этом направлении.

"Соглашение может быть нацелено на поддержание баланса на Ближнем востоке, в средиземноморском и черноморском регионах и на Кавказе" , — отметил Унал.

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 29 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров назвал одну из тем встречи российского и турецкого президентов — они обсудят выполнение договоренностей о борьбе с террористами в Идлибской зоне деэскалации.