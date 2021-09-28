В Италии рекордно выросли тарифы на коммуналку

В Италии с 1 октября тарифы за электричество увеличатся на 29,8%, а за газ – на 14,4%. Кроме того, ожидается, что до конца 2021 года счета за коммуналку в стране вырастут еще, сообщает Обозреватель.

Как пишет La Repubblica, рекордное повышение тарифов означает, что среднестатистическая семья отдаст за коммунальные услуги за год на 300 евро больше. О росте цен итальянский регулятор Arera объявил во вторник, 28 сентября.

Журналисты отметили, что стоимость электричества и природного газа выросла очень резко несмотря на вмешательство правительства. Однако ранее предполагалось, что повышение составит 40% и 30% соответственно.

В итоге власти пообещали выделить дополнительные 3 млрд евро, чтобы сдерживать темпы роста. Премьер-министр Италии Марио Драги отмечал: эти меры будут направлены в первую очередь на самых бедных и уязвимых жителей Италии.

"Мы решили отменить в последнем квартале года системные расходы на газ для всех и на электроэнергию для семей и небольших компаний" , – сказал министр.

Системные расходы в Италии – это дополнительная плата, добавляемая к счетам, которая покрывает большой спектр затрат: от преференций для возобновляемых источников энергии до вывода из эксплуатации атомных электростанций.

Премьер-министр Италии указал, что многие причины повышения тарифов являются временными, но призвал к долгосрочным действиям, в том числе на европейском уровне, для решения проблемы. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует.