В Украине под угрозой утилизации десятки тысяч доз вакцины - Минздрав

В Украине могут утилизировать более 35 тысяч доз вакцины от коронавируса, у вакцин 30 сентября истекает срок годности, сообщает Зеркало недели.

30 сентября истекает срок годности у 35 676 доз вакцин, в частности: 1 640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer. Срок годности до 31 октября у 1 604 591 доз вакцин AstraZeneca и 5772 вакцины Pfizer, срок годности до 30 ноября у 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca и 2 862 доз вакцины Pfizer. Кроме того, вакцины Pfizer будут годными до 31 ноября – 2 862 доз, до 31 декабря – 767 722 дозы и еще 877 296 доз – до 31 января 2022 года. Об этом проинформировали в Минздраве.

"Для предотвращения порчи, прежде используется вакцина с коротким промежутком до срока годности" , - сообщили в Минздраве.

При этом Минздрав напоминает, что ведомство приняло решение применять минимально допустимый интервал между введением двух доз вакцины AstraZeneca, который разрешен инструкцией – четыре недели. Это позволит максимально быстро защитить людей и быстрее и рациональнее использовать имеющуюся вакцину. Всего в Украине насчитывается 11 457 084 доз COVID-вакцин от разных производителей.