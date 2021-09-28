Для медработников и Нацполиции создают пенсионные соцпакеты

Министерство социальной политики разрабатывает социальные пакеты с накопительными пенсиями для работников медицинских учреждений и Национальной полиции. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает Зеркало недели.

"Мы предлагаем социальные пакеты с накопительными пенсиями для отдельных групп работников, выполняющих социально значимые работы и зарплата которых финансируется из государственного бюджета" , - отметила министр, передает пресс-служба Минсоцполитики.

Также Лазебная рассказала, что Минсоцполитики планирует запустить пилотный проект по внедрению накопительных пенсионных программ на объектах большой приватизации через обязательства по социальной ответственности новых владельцев этих объектов.

Ожидается, что уже этой осенью Верховная Рада примет законопроект о накопительных пенсиях.