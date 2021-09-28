Американские дипломаты посетили зону ООС

Представители США вышли в море на бронированном артиллерийском катере и побывали в одном из отрядов морской охраны, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Делегация вышла в море на малом бронированном артиллерийском катере, чтобы самим оценить состояние дел в территориальных водах Украины. Кроме этого, американские гости посетили один из отрядов морской охраны, где ознакомились с техникой и вооружением, которое есть у подразделения", - сказано в сообщении штаба Операции Объединенных сил.
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Также представители США встретились с командиром тактической группы "Мариуполь", который рассказал им о ситуации с безопасностью в Азовском море. 

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