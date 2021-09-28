В КНДР подтвердили запуск гиперзвуковой ракеты
Военные КНДР во вторник провели испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты, Об этом заявило официальное северокорейское информагентство ЦТАК, сообщает Интерфакс.
Согласно сообщению, Академия наук национальной обороны КНДР испытала ракету "Хвасон-8" в провинции Чагандо. Испытание в Пхеньяне называют успешным.
ЦТАК называет разработку гиперзвуковой ракеты одной из пяти первоочередных задач на текущую пятилетку и отмечает, что ее реализация "продвигается вперед". До сих пор в распоряжении Пхеньяна не было оружия такого типа.
Как сообщалось ранее, Северная Корея во вторник утром произвела пуск ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Этот пуск стал седьмым испытанием оружия в КНДР в этом году.