ПАСЕ утвердила кандидатуру российского судьи в ЕСПЧ

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила кандидатуру российского судьи в Европейском суде по правам человека, сообщает Радио Свобода.

Как информирует русская служба Радио Свобода, за кандидатуру Михаила Лобова проголосовало большинство членов ПАСЕ. Лобов начнет свою работу в следующем году. Его мандат будет действовать в течение девяти лет.

Список из трех кандидатов в ЕСПЧ предоставил ПАСЕ Кремль. Сначала соответствующий комитет ассамблеи не одобрил его. Впрочем, это решение пересмотрели после того, как российские власти предоставили «дополнительную информацию о процедуре отбора».

Накануне ПАСЕ отклонила украинских кандидатов в ЕСПЧ после соответствующей рекомендации комитета. Это произошло третий год подряд, ежегодно украинские власти просят предоставить новый список кандидатов. Поэтому Украина в Страсбурге до сих пор представляет судья Анна Юдковская, мандат которой истек еще в 2019 году.