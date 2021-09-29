Обозреватель из США Диана Кади в статье для журнала National Interest объяснила, что Украина неслучайно использовала крымских татар для попытки подрыва газопровода в Крыму, сообщает Лента.Ру.

По ее мнению, Киев пытался выставить претензии так, как будто Москва "подавляет крымскотатарский народ" . Ее также смутило, что диверсию на российском полуострове пытались устроить до Генассамблеи ООН. Автор также обратила внимание, что спецслужбы Киева завербовали для этих целей не русских или украинцев, которых в Крыму большинство, а именно татар.

"Непонятно, почему сами крымские татары не понимают, что их эксплуатируют" , — отметила Кади.

Журналист напомнила, что на Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии" .