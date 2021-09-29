"Укроборонпром" предложил построить 240 судов за десятилетку

Государственный концерн "Укроборонпром" презентовал стратегию судостроительной промышленности Украины на период до 2030 года, сообщает Укринформ.

Презентация состоялась в ИА "Укринформ" 28 сентября. Стратегия была разработана Укроборонпромом совместно с Ассоциацией судостроителей Украины (АСУ) "Укрсудпром" и для ее написания был проведен детальный анализ военного и гражданского судостроения в Украине.

Менеджер проектов управления стратегии и развития ГК "Укроборонпром" Виктор Плахута, представляя стратегию, рассказал, что на сегодня в составе военно-морского флота Украины насчитывается 18 судов. Соответственно решению СНБО по развитию Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года, в Украине планируется строительство патрульных и артиллерийских катеров, ракетных катеров, корветов и фрегата.

В стратегии отмечается, что для выполнения этого решения необходимо осуществить ряд шагов. В частности, определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сферу судостроения, обеспечить максимальную локализацию производства в рамках совместных проектов с иностранными партнерами, обновить научно-техническую базу и обеспечить систему дешевого кредитования под долгосрочные капиталоемкие и наукоемкие проекты по судостроению для нужд ВМС ВСУ.

Для развития гражданского флота в Украине прежде всего нужно обновить парк судов. Всего для отечественных потребностей необходимо построить 240 новых судов. В Укроборонпроме посчитали, что объемы грузовых перевозок по внутренним водным путям Украины до 2030 могут быть увеличены до 30 млн т в год, что потенциально сгенерирует 7500 новых рабочих мест и ежегодно будет дополнительно приносить 16470 млн грн в бюджет.

Для достижения таких показателей необходимо: принять решение СНБО о мерах по развитию судостроительной промышленности Украины, внести изменения в Таможенный и Налоговый кодексы соответствии с этим решением, принять решение СНБО о запрете использования судов, произведенных в РФ, и продлить действие закона о господдержке судостроительной промышленности.

Для повышения конкурентоспособности и привлечения инвестиций в отрасль в Укроборонпроме предлагают временно освободить от налоговой и таможенной нагрузки товары, произведенные за рубежом, которые используют для судостроения. Временно освободить от уплаты налогов судостроительные предприятия, а также провести реструктуризацию долгов таких предприятий перед бюджетами и фондами.