Матери могут передавать младенцам антитела к COVID-19 – исследование

Матери могут передавать антитела к коронавирусу своим детям через грудное молоко. Таким образом дети, находящиеся на грудном вскармливании, получают хотя бы частичную защиту, сообщает Обозреватель.

Ученые из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке собрали молоко, пожертвованное 75 женщинами, выздоровевшими от вируса. Исследование показало, что антитела присутствовали в грудном молоке до 10 месяцев после заражения матери.

При этом большинство образцов молока матерей с положительным результатом на COVID-19 нейтрализовали вирус.

Ведется дальнейшая работа, чтобы выяснить, может ли иммунитет передаваться через грудное молоко после вакцинации.

Хотя младенцы относительно защищены от коронавируса, в 10% случаев после заражения они нуждаются в стационарном лечении.

Антитела грудного молока могут быть использованы для разработки нового лекарства от COVID-19 для взрослых.