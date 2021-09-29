Псаки прокомментировала слова военных о сохранении войск в Афганистане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что возможное сохранение и увеличение воинского контингента в Афганистане означало бы войну с движением "Талибан". Такое условие она назвала на брифинге, сообщает Лента.Ру.

Таким образом официальный представитель прокомментировала слова чиновников Пентагона о том, что президенту США Джо Байдену рекомендовалось не выводить полностью американских военных. По ее словам, был спектр мнений по этому вопросу, что подтверждается показаниями Конгрессу со стороны должностных лиц оборонного ведомства.

"Было также ясно, что это не будет долгосрочной рекомендацией — необходимость эскалации, увеличения численности войск. Это бы также означало войну с "Талибаном", потенциальные потери. И президент просто не был готов принимать такое решение. Он не считал, что это отвечает интересам американского народа, интересам наших войск" , — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Псаки указала, что сохранение контингента не стало бы устойчивым и долгосрочным. Она подчеркнула, что вне зависимости от советов, решение о выводе войск принимал Байден, как глава государства, главнокомандующий и человек, который стоит на страже национальных интересов.