Киевский адвокат наживался на квартирах умерших

Правоохранители сообщили о подозрении киевскому адвокату, который на основании поддельных документов завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2,5 млн гривен, сообщает УНИАН.

Об имущественное преступление речь идет на странице прокуратуры Киева в Facebook. Следствие установило, что в течение 2018-2019 годов подозреваемый и неустановленные следствием лица подделали правоустанавливающие документы на две квартиры в Киеве, которые принадлежали умершим людям.

В дальнейшем на основании этих документов адвокат завладел жильем. При этом одной из квартир адвокат завладел, используя документы своего клиента, который ничего не знал. Затем злоумышленник без ведома клиента передал жилье в собственность третьим лицам, чтобы получить прибыль от его продажи.

Из-за мошеннических действий группы лиц, в которую входил подозреваемый, наследникам нанесен ущерб на общую сумму более 2,5 млн грн.

Сейчас согласовано сообщение о подозрении адвокату и решается вопрос об избрании меры пресечения. С целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве на квартиры наложен арест. Других участников преступной схемы устанавливают правоохранители.