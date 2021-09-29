Усик на вершине рейтинга The Ring, круче только Фьюри
Украинец близок к тому, чтобы возглавить список и сильнейших боксеров мира вне весовой категории, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинский боксер Александр Усик после победы над теперь уже экс-чемпионом мира Джошуа улучшил свои позиции в рейтингах авторитетного издания The Ring.
Накануне боя на лондонской арене "Тоттенхэм Хотспур" украинец занимал десятую строчку в списке сильнейших бойцов хэвивейта и четвертую - в списке лучших боксеров мира, независимо от их весовой категории (Р4Р).
После того как Усик отобрал у Джошуа четыре пояса - WBO, WBA Super, IBF и IBO, он добавил сразу девять позиций в рейтинге супертяжелого веса.
Таким образом в перечне сильнейших боксеров хэвивейта титулованного украинца опережает только британец Тайсон Фьюри, который сейчас владеет поясами WBC и The Ring. Позади Усика остались Джошуа, а также американец Дионтей Уайлдер, который около пяти лет удерживал титул WBC до поражения от Фьюри.
Чемпион - Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Александр Усик (Украина)
- Джошуа (Великобритания)
- Дионтей Уайлдер (США)
- Диллиан Уайт (Великобритания)
- Джозеф Паркер (Австралия)
- Энди Руис (Мексика)
- Луис Ортис (Куба)
- Майкл Хантер (США)
- Оскар Ривас (Колумбия)
- Джо Джойс (Великобритания)