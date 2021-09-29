Усик на вершине рейтинга The Ring, круче только Фьюри

Усик на вершине рейтинга The Ring, круче только Фьюри
Фото: Александр Усик

Украинец близок к тому, чтобы возглавить список и сильнейших боксеров мира вне весовой категории, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинский боксер Александр Усик после победы над теперь уже экс-чемпионом мира Джошуа улучшил свои позиции в рейтингах авторитетного издания The Ring.

Накануне боя на лондонской арене "Тоттенхэм Хотспур" украинец занимал десятую строчку в списке сильнейших бойцов хэвивейта и четвертую - в списке лучших боксеров мира, независимо от их весовой категории (Р4Р).

После того как Усик отобрал у Джошуа четыре пояса - WBO, WBA Super, IBF и IBO, он добавил сразу девять позиций в рейтинге супертяжелого веса.

Таким образом в перечне сильнейших боксеров хэвивейта титулованного украинца опережает только британец Тайсон Фьюри, который сейчас владеет поясами WBC и The Ring. Позади Усика остались Джошуа, а также американец Дионтей Уайлдер, который около пяти лет удерживал титул WBC до поражения от Фьюри.

Чемпион - Тайсон Фьюри (Великобритания)

  1. Александр Усик (Украина)
  2. Джошуа (Великобритания)
  3. Дионтей Уайлдер (США)
  4. Диллиан Уайт (Великобритания)
  5. Джозеф Паркер (Австралия)
  6. Энди Руис (Мексика)
  7. Луис Ортис (Куба)
  8. Майкл Хантер (США)
  9. Оскар Ривас (Колумбия)
  10. Джо Джойс (Великобритания)
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