В Беларуси на нефтезаводе случился пожар

В белорусском городе Новополоцк в Витебской области вечером во вторник, 28 сентября, произошел пожар на нефтезаводе Нафтан. Пожарным удалось локализовать огонь, сообщает Корреспондент.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям республики причиной пожара стала утечка топлива.

"Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО Нафтан в г. Новополоцк Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке +3 метра" , - информировали в МЧС.

Пламя локализировали до 22:05, ликвидировали в 22:14. На месте работали 58 пожарных и 15 единиц спецтехники.