В Беларуси на нефтезаводе случился пожар

В белорусском городе Новополоцк в Витебской области вечером во вторник, 28 сентября, произошел пожар на нефтезаводе Нафтан. Пожарным удалось локализовать огонь, сообщает Корреспондент.

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По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям республики причиной пожара стала утечка топлива.

"Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО Нафтан в г. Новополоцк Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке +3 метра", - информировали в МЧС.

Пламя локализировали до 22:05, ликвидировали в 22:14. На месте работали 58 пожарных и 15 единиц спецтехники.

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