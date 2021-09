Трамп предупреждал Путина о резкости на камеру

45-й президент США Дональд Трамп говорил российскому коллеге Владимиру Путину, что будет вести себя с ним жестко на камеры. Об этом идет речь в книге бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм I’ll Take Your Questions Now, копию которой получила газета The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Гришэм, во время встречи президентов на саммите G20 в Осаке в 2019 году она слышала, как Трамп сказал Путину:

«Ладно, я буду вести себя с вами немного резче в течение нескольких минут… Но это на камеры, а, когда они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете».