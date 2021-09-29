Власти КНР обвинили в блокировке закупок "Боингов"

Правительство КНР запрещает китайским авиакомпаниям покупать самолеты корпорации Boeing на "десятки миллиардов долларов", за что должно быть привлечено к ответственности, сообщает Интерфакс.

Об этом завила министр торговли США Джина Раймондо в интервью Национальному общественному радио (NPR). Она обвинила Пекин в нарушении обязательств по закупкам американских товаров по первой фазе торгового соглашения с США от 2020 года.

"Китайские авиакомпании хотят купить самолеты на десятки миллиардов долларов, но на пути китайское правительство" , - сказала Раймондо, добавив, что "китайцам нужно играть по правилам".

По оценкам Boeing, до 2040 года китайским авиакомпаниям потребуется 8,7 тыс. новых самолетов на сумму $1,47 трлн.