США обвинили РФ в срыве совещания ОБСЕ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в срыве ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам человеческого измерения, которое планировалось в Варшаве 27 сентября. Заявление опубликовано на сайте Госдепартамента, сообщает Лента.Ру.

"К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека" , — подчеркнул глава ведомства.

Блинкен добавил, что Госдепартамент не оставит без внимания нарушение прав человека в мире и продолжит делать все возможное, чтобы привлечь к этой проблеме внимание мировой общественности. Госсекретарь выразил надежду, что страны-участники ОБСЕ будут продолжать проводить запланированные встречи.