Извержение вулкана на Пальме: лава достигла океана

Лава извергающегося уже десятый день вулкана на испанском острове Пальма (Канарские острова) дошла до океана, сообщает РИА Новости.

"Лава уже дошла до моря" , - говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Канар в Twitter.

Канарские острова омываются Атлантическим океаном, но в Испании слово "море" также используют в отношении океана.

"Контакт лавы с морем может провоцировать взрывы и выделение газов, вредных для здоровья. Если вы находитесь в изолированном районе Тасакорте, самым безопасным местом является ваш дом" , - говорится в сообщении.

Специалисты также предупреждают, что если человек находится на улице, то необходимо найти "убежище".

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. На настоящий момент лава уничтожила около 700 зданий. Эвакуированы около 6 тысяч жителей Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома.