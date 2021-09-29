Курс валют НБУ на 29 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 29 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 28 сентября, снизился на 9 коп до 26.57 за 1 доллар.

Евро подешевел на 14 коп до 31.03 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 44 коп до 36.06 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 10 коп до 28.62 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 6 коп до 6.72 за 1 польский злотый.