Курс валют НБУ на 29 сентября

Курс валют НБУ на 29 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 29 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 28 сентября, снизился на 9 коп до 26.57 за 1 доллар.

Евро подешевел на 14 коп до 31.03 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 44 коп до 36.06 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 10 коп до 28.62 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 6 коп до 6.72 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.569800 --0.086
EUR Евро 31.033500 --0.143
RUB Рубль 0.366100 --0.001
GBP Фунт стерлингов 36.061900 --0.439
CHF Швейцарский франк 28.622000 --0.103
PLN Польский злотый 6.721300 --0.063
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