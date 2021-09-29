Курс валют НБУ на 29 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 29 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 28 сентября, снизился на 9 коп до 26.57 за 1 доллар.
Евро подешевел на 14 коп до 31.03 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился на 44 коп до 36.06 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 10 коп до 28.62 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 6 коп до 6.72 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.569800
|EUR
|Евро
|31.033500
|RUB
|Рубль
|0.366100
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.061900
|CHF
|Швейцарский франк
|28.622000
|PLN
|Польский злотый
|6.721300