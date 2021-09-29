Путин планировал эмигрировать в Испанию – источник

Президент России Владимир Путин в конце 90-х годов планировал эмигрировать из РФ и переехать в Испанию, сообщает Гордон.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал бывший друг Путина, российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев. Сейчас он живет во Франции и судится с РФ в Гааге. СМИ ранее называли Пугачева "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

В частности, в своем интервью он вспомнил один из разговоров с Путиным в 1999 году, когда тот был директором ФСБ.

"Он мне говорит: "Заканчивайте эти интриги. Мне уже надоело. Я ни туда, ни сюда". Я даже, помню, воодушевился: он директор ФСБ, подполковник: "Давай мы тебе присвоим генерал-полковника!" А он говорит: "Да ты что! Боже упаси. Ни в коем случае". Я думаю: "Вот все-таки человек скромный…" А он мне говорит: "Я потом за границу выехать не смогу". Он в Испанию хотел уехать" , – рассказал Пугачев.

По информации Пугачева, у Путина в Испании был собственный дом.