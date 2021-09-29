Автомобильные шины ощутимо подорожают

Переобуть на зиму авто в этом сезоне станет ощутимо дороже. Сказываются как сами подорожавшие покрышки, так и сложности с логистикой из Китая, где производится львиная доля мировых брендов, сообщает UBR.

Ждут участники рынка и роста спроса на шины после прошлогоднего проседания. Тут есть риск, что потребность в них превысит текущие возможности производителей. В итоге, прогнозируют эксперты, в этом году подготовить авто к зиме выйдет в среднем на 15% дороже прошлогодних расценок.

Дефицит каучука и дорогая доставка

Повышение цен на шины прогнозировали еще летом – прежде всего из-за дефицита натурального каучука, который является важным сырьем при производстве покрышек.

Его предложение резко снизилось из-за возросшего в связи с пандемией спроса со стороны медицинской отрасли (он используется в производстве перчаток и др. защитных средств), неурожая из-за природных катаклизмов, а также распространения болезни деревьев-каучуконосов.

Однако, если ситуация с каучуком для рынка не стала новостью, то многократное увеличение стоимости доставки шин из Китая и стран Азии, по словам руководителя интернет-магазина "Аскания Шина" Андрея Максимца, еще отыграется на ценах грядущего сезона.

"Стоимость перевозки контейнера уже поднялась в несколько раз и продолжает расти.Это значит, что ранее недорогие азиатские шины, во-первых, становятся дороже, а во-вторых, их присутствие на полках сокращается" , – сообщил он в комментарии .

По ряду производителей подорожание на некоторые позиции уже составило 5-10%, и оно продолжится, особенно в сезон. Поэтому те, кто будут покупать шины в последний момент (когда пойдет снег) – однозначно переплатят.

Еще один фактор, который подстегнул цены, связан с тем, что производители шин еще не способны в полном объеме удовлетворить повышение спроса на покрышки после спада в 2020 году. Некоторые заводы до сих пор работают не на полную мощность.

В связи с этим шинные компании вынуждены пересматривать стоимость.

"Популярные модели шин именитых брендовбудут стоить очень дорого. Старые запасы 2018-2020 годов сейчас продаются достаточно быстро. А новые завозы не успевают подвозить, и цены высокие. Завышение стоимости, которые мы наблюдаем на некоторые из размеров, сейчас достигает 30%" , – говорит владелец шинного центра All Tire Никита Школьный.

Он согласился, что сейчас есть дефицит шин, особенно больших размеров. Поэтому покупать клиенты будут то, на что хватит денег: спрос ожидается как на дорогие позиции, так и на дешевый сегмент. Но "ожидать Michelin по цене Росавы – точно не стоит".

Почем колеса

Что касается конкретных цен, основатель шинного сервиса "Альо Шина" Алексей Углов называет вилку от 1100 грн до 2700 грн за "колесо" популярных моделей в эконом- и премиум-сегменте на самый распространенный размер 205-65-16.

По его наблюдениям, в среднем сегменте наибольшим спросом у нас пользуются шины марки Hankook, а в "премиуме" хорошо зарекомендовала себя новинка прошлого года Michelin X-Ice Snow, которая наполовину изготавливается в Китае.

Но в погоне за брендами, отмечает эксперт, не стоит забывать о самом главном – характеристиках самой резины. В сегменте зимних шин присутствует два основных класса: это "еврозима", у которой регламентное значение температур от плюс 10 до минус 10 градусов, и арктические или скандинавские шины, которые лучше всего работают с +2-3 до –30 градусов по Цельсию.

Забывают проверить важные параметры

Особое внимание Углов уделяет сложившемуся тренду брать резину "посвежее".

"В интернете появилась информация, где рассказывают, как определить год выпуска резины – это четырехзначное число, например, 3112, которое обозначает 31 неделю 2021 года.Народ, выучив это, отправился звонить в интернет-магазины и проверять года. В итоге, в погоне за свежей шиной, он упускает действительно важные показатели: вес, крепость боковины, ударопрочность, скоростные показатели" ,– говорит эксперт.

В итоге водитель на годовалом колесе имеет недостаточный индекс нагрузки, недостаточный индекс скорости и вообще не то, что ему было нужно. Но "зато он счастлив и рад, что взял новое".

Хотя эксперт не отрицает, что "еврозимнюю" шину действительно лучше брать посвежее, но среди летних и арктических шин год "вообще ни о чем не говорит". Кроме того, добавляет Углов, шины новых годов выпуска легко поддаются подделке, чем многие склады и дистрибьюторы сейчас пользуются.

"Не забывайте обращать внимание на мнение шинника–эксперта, который будет подбирать шины, опираясь на свой опыт, тесты. Можно гнаться за годом выпуска, который в итоге окажется подделан и набит на шину, которая снята с производства в 2011 году" , – подмечает основатель "Альо Шина".

Отходят от подержанных колес

Относительно б/у резины эксперты отмечают, что этот сегмент уходящий и их покупка в нынешних условиях будет не оправданной.

"Б/у шины, тем более зимние – это"не уважать себя". Я категорически против. Да и вообще, шины старше пяти лет ставить не рекомендую. Никто не знает, гдеи какхранилась шина.Ицены на б/у, как правило, дороже, чем купить новую, носбрендомпопроще" , – говорит директор "Eurotyre" Виталий Самойленко.

С ним согласен и Никита Школьный из All Tire, который считает, что найти хорошую б/у шину – большая проблема.

"Как правило,из Европы везут старые покрышки, пересохшие, чаще всего с повреждениями. Лучше купить один раз новый комплект и с полной уверенностью отъездитьтри-четыресезона" , – считает Школьный.

Хотя и не отрицает, что в этом году клиенты на б/у резину тоже будут.

Но, как отмечает основатель "Альо Шина" Алексей Углов, б/у сейчас покупают в основном по привычке, а пробег на них больше и служит она максимум один сезон.

Как альтернативу на данный момент все чаще рассматривают недорогой импорт, который успешно зашел на местный рынок после обвала гривны в 2014 году, и продукцию украинских марок Росава и Premiorri (Премиори).

"У них есть модели, выпущенные на импортном оборудовании и почти с импортными стандартами качества. В целом это вполне конкурентоспособная, в большом количестве типов и размеров продукция" ,– говорит Углов.

Уже "пробивают" шиномонтажи

Те, кто не хотят стоять в больших очередях, уже подготавливают вторые комплекты и начинают заезжать на смену шин. В целом сезон начинается после 10 октября или когда среднесуточная температура снижается до 5-7 градусов Цельсия – при этой температуре летняя резина начинает терять эластичность, т.е. дубеет.

"Очень часто у нас автолюбители любят ездить практически на изношенных шинах и подкачиваютихраз в два дня. Советуюимраньше сменить свои летние шины на зимние, иначе дожди, мокрые листья создадут им эффект "санок на льду". Это очень опасно. Лучше ставить зимние шины – за месяц они не сотрутся" , – подчеркивает Школьный.

Также если речь идет о покраске диска, переходе на диск меньшего размера – этим лучше заниматься сейчас.

Сколько стоит переобувка

По стоимости услуг самого шиномонтажа ситуация на рынке неоднозначная – кто-то не меняет расценки уже несколько лет, кто-то все же планирует их поднимать в связи с закупкой дорогого оборудования и расходных материалов.

При наличии своих шин средняя цена замены по Киеву в легковых малолитражных автомобилях варьируется от 440 до 600 грн, в седанах помощнее – от 700 до 1000 грн. Но есть и те, кто работает дешевле.

В стоимость может входить также проверка дисков, ниппелей и балансировка колес.

"Важный момент, который сейчас становится"мастхев" –это смазывание ступиц специальной смазкой, особенно на зиму. Услуга входит в стоимость шиномонтажа и является визитной карточкой хороших точек. Такая смазка препятствует коррозии железа в ступице и привалочной плоскости алюминия диска, которые потом могут привести к проблемам со снятием колеса" ,– говорит Углов из "Альо Шина.

Некоторые шиномонтажи все еще держат цены на услуги на уровне прошлого года, другие же пересмотрели прайсы еще с весны. В целом же на отдельных точках нам подтвердили повышение цен еще минимум на 15% к текущему прайсу.

Как правильно хранить шины

Эксперты шинного центра отмечают, что балкон – одно из самых нежелательных мест для хранения покрышек. Из-за прямого воздействия солнечных лучей резина просто усохнет.

"Лучше использовать более-менее сухое место со стандартной температурой, в идеале – подземный паркинг, гараж, кладовку в доме.Самое подходящее и удобное место, учитывая вес современных колес по 25-30 кг,–на складе авторизированного шиномонтажа" ,– резюмирует Углов.

Разброс цен по хранению покрышек на шиномонтажах – от 500 до 1000 грн за полгода.