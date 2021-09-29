На Херсонщине распахали и засеяли подсолнухами курган

В Херсонской области владелица земельного участка распахала курган - археологический памятник и засеяла его подсолнухами, сообщает Корреспондент.

"Бериславской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданки по факту самовольного занятия и обработки особо ценной земли площадью 0,06 га (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины)" , - сказано в сообщении﻿ прокуратуры региона.

Как установило следствие, женщина знала о том, что в пределах ее земельного участка содержится объект культурного наследия - курган. Также она знала о запрете ведения земляных работ в охранной зоне, однако распахала участок и засеяла памятник археологии подсолнечником.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.