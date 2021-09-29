В Украине начался дефицит популярных автомобилей

В Украине уже нельзя купить новые автомобили некоторых популярных моделей. Сайт выяснил, какие покупки придется перенести на следующий год, сообщает Autoconsulting.

Сначала карантин, остановка автомобильных заводов и спад продаж, потом - дефицит микрочипов и реализация отложенного спроса. В результате - перебои с поставками некоторых популярных моделей новых автомобилей. Чтобы выяснить, каких именно, корреспонденты сделали мониторинг двух десятков автосалонов. Интересовались наличием популярных моделей.

Есть проблемы с наличием популярного внедорожника Renault Duster. Как сообщили в автосалоне “Кий-Авто” на Днепровской набережной, здесь есть в наличие только автомобили с МКПП. В автосалоне “Рено Виннер Оболонь” есть только дизельные модели с передним приводом. Дизель с АКПП будет (обещают) в ноябре. А версия 4х4, возможно, появится уже в октябре. В автосалоне “Арма Моторс” на Кольцевой в наличие переднеприводные бензиновые версии. Дизельные - под заказ, скорее всего будут в ноябре.

Очень ограничен ассортимент Suzuki Vitara, которая есть в наличие. Как сообщили в “Нико Мегаполис” на Бориспольском шоссе, на данный момент доступна базовая версия с мотором 1,6 л и передним приводом. Полноприводную “Витару” в Украине можно ожидать не раньше февраля следующего 2022 года.

В автосалоне “Види Трейдинг” на кольцевой также подтвердили, что до конца года версии 4х4 в Украине не будет. В наличие - только базовая переднеприводная.

Очень напряженная ситуация с поставками Skoda Octavia. Как сообщили в автосалоне “Прага Авто” на Кольцевой, ближайшая поставка ожидается в феврале. И это будут модели разных комплектаций, но только с бензиновым двигателем 1,4 л. Это те автомобили, которые уже заказаны. Если вы хотите другой мотор, то надо ждать, когда завод снова откроет заказы. Соответственно, поставка будет, ориентировочно только в апреле-мае 2022 года.

В 1-м Автоцентре Skoda в наличие оказалась только одна Octavia с МКПП. Машины с “автоматом” можно будет заказывать в декабре. Их доставят в Украину в мае. Примерно такая же ситуация и в “Авто Трейдинг Центре”. Заказы тут будут принимать не раньше января. Поставки - летом. Здесь есть один тестовый автомобиль, но он не продается.

Не лучше ситуация и с Toyota RAV4. Как сообщили в автоцентре “Сити Плаза” на проспекте Бандеры, заказы на эту модель у производителя закрыты. Когда их откроют пока не известно. В автосалоне “Види Автострада” на Кольцевой обнадежили. Здесь не исключают, что в октябре-ноябре производитель может открыть какой-то склад и автомобили поступят в Украину в январе-марте 2022 года. Но выбор будет только из тех моделей, которые присутствуют на складе. Заказать что-то другое - пока нельзя. В автосалоне “Авто Саммит” на Харьковском шоссе эту информацию подтвердили. В ноябре завод может открыть склад. Но какие там будут комплектации - неизвестно.

Правда, в нескольких автосалонах сказали, что иногда откуда-то вдруг появляются по 1-3 машины. Но их быстро разбирают и надо ловить. Поэтому, просят оставить координаты. Не исключено, что таким образом здесь собирают клиентскую базу данных.

А вот с наличием Volkswagen Tiguan ситуация пока нормальная. Этот внедорожник есть в наличие. Как сообщили в автосалоне “Атлант-М” на Днепровской набережной, склад автомобилей небольшой. Но в наличие есть и бензиновые и дизельные версии в разных комплектациях с полным приводом. Эту информацию подтвердили и в автосалоне “Автосоюз” на проспекте Бандеры.

Как видим, так называемый чип-кризис уже оказывает влияние и на украинский автомобильный рынок. И пока перспективы ликвидации этого дефицита достаточно туманны. Одни производители надеются на разрешение вопроса уже в следующем 2022 году. Другие говорят, что это произойдет не раньше 2023 года. Не исключено, что вслед за дефицитом будут подниматься и цены. Как минимум, на популярные модели и комплектации.