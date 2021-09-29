ВС разрешил не платить по ипотеке: два основания для отмены договора

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда признал недействительным договор ипотеки, по которому банк насчитал клиенту долг $800 000, рассказал управляющий партнер ЮК "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко, сообщает UBR.

В результате, добавляет он, имущество выбыло из-под залога финучреждения.

По словам юриста, для отмены ипотечного договора судьи нашли сразу две причины:

в соответствии со ст. 369 ХК Украины сделка по распоряжению общим имуществом, совершенная одним из совладельцев, может быть признана судом недействительной по иску другого совладельца в случае отсутствия у совладельца, совершившего сделку, необходимых полномочий;

отсутствие нотариально заверенного согласия другого из собственников на заключение сделки лишает совладельца, совершившего сделку, необходимых полномочий на заключение договора о распоряжении общим имуществом. Заключение такого договора свидетельствует о нарушении его формы и в соответствии с ч.4 ст.369, ст. 215 ХК Украины предоставляет другому из совладельцев (супругу) право оспорить договор на основании его недействительности.

"Суды предыдущих инстанций на указанные обстоятельства внимания не обратили и пришли к ошибочному выводу об отказе в удовлетворении иска по основаниям непредоставления ответчиком информации о том, что имущество находится в общей совместной собственности" , – говорит Касьяненко.

Таким образом, решение судей первой и апелляционной инстанции отменены с принятием нового решения об удовлетворении иска и признании недействительным ипотечного договора.