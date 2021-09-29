Geely выпустит свой первый смартфон

Глава Geely Holding Group Эрик Ли (Ли Шуфу) основал новую компанию Hubei Xingji Shidai Technology Co. Ltd, базирующуюся в Ухани, которая будет заниматься разработкой умных устройств — в том числе смартфоном премиум-класса, сообщает Autoconsulting.

Пока в этом сегменте рынка доминируют Apple и Samsung. По словам Ли, которому принадлежит 55 процентов новой фирмы, главный тренд будущего — создание экосистемы, в которую будут входить различные устройства, от автомобилей до телефонов, чтобы пользователям было удобнее ими управлять.

В официальном заявлении Geely сообщается, что Hubei Xingji Shidai Technology подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Зоной экономического и технического развития Ухани для производства мобильных телефонов.

Reuters в свою очередь уточняет, что новые устройства появятся на рынке в 2023 году — и уже за первый год компания рассчитывает продать не менее трех миллионов смартфонов. 55 процентов акций Hubei Xingji Shidai Technology принадлежат лично Эрику Ли, а остальные 45 — Geely. Журналисты выяснили, что инвестиции в проект составляют 10 миллиардов юаней, что соответствует 1,5 миллиарда долларов.