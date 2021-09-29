Разумков предположил, когда будут выводы Венецианской комиссии по олигархам
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предполагает, что выводы Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах могут поступить всередине декабря, сообщает УНИАН.
Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
”Президент... недавно проводил телефонную беседу с господином Букиккио - председателем, главой Венецианской комиссии. И мы, я надеюсь, получим в скором времени выводы, всередине декабря от Венецианской комиссии”, - отметил Разумков.
Он считает, что это точно будет раньше, чем закон вступит в силу.
14 сентября Разумков отметил, что законопроект об олигархах может рассматриваться парламентом даже тогда, когда он передан в Венецианскую комиссию. При этом он сообщил, что законопроект был направлен в Комиссию еще 10 сентября.
23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон ”О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)” (№5599). Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из представленных 1270.
24 сентября в ВР было зарегистрировано 12 проектов постановлений, которые предлагают отменить решение ВР о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторами 11-ти из них являются представители фракции "Европейская солидарность", а 12-й - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Как известно, пока такие проекты постановлений не будут рассмотрены и отклонены парламентом, закон, которого они касаются, не может быть подписан председателем парламента и передан на подпись президенту.