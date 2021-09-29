Школьные каникулы в Украине могут перенести
Школьные каникулы могут сдвинуть из-за резкого подорожания тепла. Сильнее всего новые тарифы за отопление почувствуют на себе жители малых и средних городов. Такое мнение выразил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, сообщает UBR.
Для примера эксперт привел несколько тарифных решений городских советов. К примеру, говорит он, новые тарифы на тепловую энергию КП "Черкассытеплокоммунэнерго" утвердил местный горисполком.
Тут, по словам Попенко, тариф для населения вырос на 35%. Цена гигакалории (Гкал) теперь стала 2034 грн.
"Стоимость отопления однокомнатной квартиры в 40 кв. м. составит более 2000 грн. Для бизнеса и бюджетных учреждений тепло подорожает на 205% и составит 4316 грн. Для того чтобы уменьшить потребление тепла планируют сместить каникулы для школьников, чтобы начать отопительный сезон в школах позже", – говорит эксперт.