Школьные каникулы в Украине могут перенести

Школьные каникулы могут сдвинуть из-за резкого подорожания тепла. Сильнее всего новые тарифы за отопление почувствуют на себе жители малых и средних городов. Такое мнение выразил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, сообщает UBR.

Для примера эксперт привел несколько тарифных решений городских советов. К примеру, говорит он, новые тарифы на тепловую энергию КП "Черкассытеплокоммунэнерго" утвердил местный горисполком.

Тут, по словам Попенко, тариф для населения вырос на 35%. Цена гигакалории (Гкал) теперь стала 2034 грн.